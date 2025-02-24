Отец жестоко убил сына из-за автомобиля Lacetti

Как установил суд, конфликт начался после того, как старший сын арендовал автомобиль у третьего лица, а затем отдал его в залог за долг в размере 2700 долларов. Отец был вынужден оплатить задолженность, чтобы вернуть автомобиль владельцу.
Однако вскоре сын повторил подобный поступок, снова оставшись без машины, и потребовал, чтобы отец предоставил ему свой автомобиль Lacetti. На фоне этого между ними вспыхнула ссора.
Конфликт перешёл в агрессивную фазу после того, как сын стал угрожать отцу, заявив, что заберёт автомобиль любым способом, в том числе силой. В порыве ярости отец завёл сына в комнату, несколько раз ударил его по голове утюгом, после чего, когда молодой человек упал без сознания, нанёс удары швейной машинкой, а затем бросил ему в голову вентилятор. От полученных травм сын скончался на месте происшествия.
Суд признал отца виновным по части первой статьи 97 Уголовного кодекса («умышленное убийство») и приговорил его к десяти годам лишения свободы.