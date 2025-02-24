Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Отец жестоко убил сына из-за автомобиля Lacetti

Vaib.uz (Узбекистан. 24 февраля). В Маргилане суд рассмотрел уголовное дело в отношении местного жителя, который совершил жестокое убийство собственного сына. Причиной трагедии стали разногласия между ними по поводу управления автомобилем Lacetti.

Как установил суд, конфликт начался после того, как старший сын арендовал автомобиль у третьего лица, а затем отдал его в залог за долг в размере 2700 долларов. Отец был вынужден оплатить задолженность, чтобы вернуть автомобиль владельцу.

Однако вскоре сын повторил подобный поступок, снова оставшись без машины, и потребовал, чтобы отец предоставил ему свой автомобиль Lacetti. На фоне этого между ними вспыхнула ссора.

Конфликт перешёл в агрессивную фазу после того, как сын стал угрожать отцу, заявив, что заберёт автомобиль любым способом, в том числе силой. В порыве ярости отец завёл сына в комнату, несколько раз ударил его по голове утюгом, после чего, когда молодой человек упал без сознания, нанёс удары швейной машинкой, а затем бросил ему в голову вентилятор. От полученных травм сын скончался на месте происшествия.

Суд признал отца виновным по части первой статьи 97 Уголовного кодекса («умышленное убийство») и приговорил его к десяти годам лишения свободы.