Отец жестоко убил сына из-за автомобиля Lacetti

Конфликт перешёл в агрессивную фазу после того, как сын стал угрожать отцу, заявив, что заберёт автомобиль любым способом, в том числе силой. В порыве ярости отец завёл сына в комнату, несколько раз ударил его по голове утюгом, после чего, когда молодой человек упал без сознания, нанёс удары швейной машинкой, а затем бросил ему в голову вентилятор. От полученных травм сын скончался на месте происшествия.