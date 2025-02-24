Житель Иркутского района лишился 250 тысяч рублей при попытке вернуть похищенные деньги

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Иркутской области, по данному факту возбуждено уголовное дело. Установлено, что 250 тысяч рублей переведены на расчетный счет Дербента Республики Дагестан. Прокуратура направила иск о взыскании средств с получателя похищенных денег и процентов за их неправомерное использование. Суд удовлетворил требования прокурора. Исполнение судебного акта будет проконтролировано прокуратурой.