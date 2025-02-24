Верховный суд: 593 несовершеннолетних были осуждены в 2024 году в Беларуси

Согласно данным, в 2024 году в стране за совершение различных преступлений осудили 593 несовершеннолетних, что на 14,3% меньше, чем в 2023 году (тогда осудили 692 несовершеннолетних). Говорится, что больше всего — 235 — было осуждено на преступления против собственности. Кроме того, 179 осудили за преступления против общественного порядка и общественной нравственности.