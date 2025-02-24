Верховный суд: 593 несовершеннолетних были осуждены в 2024 году в Беларуси

Верховный суд сообщил, что 593 несовершеннолетних были осуждены в 2024 году в Беларуси. Подробности озвучили в пресс-службе суда.
Согласно данным, в 2024 году в стране за совершение различных преступлений осудили 593 несовершеннолетних, что на 14,3% меньше, чем в 2023 году (тогда осудили 692 несовершеннолетних). Говорится, что больше всего — 235 — было осуждено на преступления против собственности. Кроме того, 179 осудили за преступления против общественного порядка и общественной нравственности.
Также говорится, что за преступления против мира, безопасности человечества было осуждено три человека, против жизни и здоровья — 18, а против половой неприкосновенности или половой свободы — 27 несовершеннолетних. В пресс-службе добавили, что 89 были осуждены за преступления против общественной безопасности и здоровья населения — 89, а 27 — против порядка осуществления экономической деятельности.
Вместе с тем 15 несовершеннолетних в 2024 году были осуждены за совершение преступлений против государства и порядка осуществления власти и управления. В Верховном суде обратили внимание на то, что из 593 осужденных 152 несовершеннолетних получили наказание в виде лишения свободы. Также к 134 были применены принудительные меры воспитательного характера, троих освободили от отбывания наказания, условное получили 15 подростков.
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