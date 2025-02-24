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На трассе в Ростовской области на ходу загорелся большегруз с картоном

Фура выгорела на трассе Р-280 в Ростовской области.
Источник: Комсомольская правда

На трассе в Ростовской области на ходу вспыхнул, а потом выгорел большегруз. Это произошло вчера, 23 февраля, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

— Вызов из-за возгорания на трассе Р-280 в Неклиновском районе поступил в 15:45. В пути следования загорелась фура с картоном. Погибших и пострадавших нет. На месте работали 12 человек, использовалось три единицы техники, — уточнили в экстренном ведомстве.

Напомним, ранее об этом происшествии в соцсетях сообщали очевидцы. По словам людей, машина горела на трассе Таганрог — Мариуполь, недалеко от Лакедемоновки. Из-за пожара некоторое время сохранялась 10-километровая пробка.