На трассе в Ростовской области на ходу загорелся большегруз с картоном

— Вызов из-за возгорания на трассе Р-280 в Неклиновском районе поступил в 15:45. В пути следования загорелась фура с картоном. Погибших и пострадавших нет. На месте работали 12 человек, использовалось три единицы техники, — уточнили в экстренном ведомстве.