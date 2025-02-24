Партию мефедрона изъяли у задержанной на северо-востоке Москвы девушки

«В результате отработки оперативной информации сотрудники полиции установили причастность 26-летней приезжей из Владимирской области к незаконному обороту запрещенных веществ на территории столицы. На ул. Радужная оперативники задержали гражданку при попытке оборудовать закладку с наркотиком. При личном досмотре у девушки было изъято 30 свертков с веществом внутри. Проведенным исследованием установлено, что в изъятом массой более 70 г содержится мефедрон. В ходе проведенного обыска в квартире на ул. Дубнинская, где проживала задержанная, полицейские изъяли четыре пакета и 310 свертков с веществом. Проведенным исследованием части изъятого массой 87 г установлено, что оно содержит в своем составе мефедрон. Содержимое второй части массой более 770 г будет установлено проведенной экспертизой», — рассказали в пресс-службе.