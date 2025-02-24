Розыск 23-летнего мужчины продолжают в Иркутске

В Иркутске сотрудники полиции продолжают поиски 23-летнего Павла Рукавишникова. Ранее с заявлением к правоохранителям обратилась сестра пропавшего. По ее словам, иркутянина последний раз видели на улице Пржевальского 83а 10 февраля. С этого адреса он ушел и до настоящего время о нем ничего не известно, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.