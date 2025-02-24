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Розыск 23-летнего мужчины продолжают в Иркутске

Павла Рукавишникова видели последний раз 10 февраля.

Источник: ГУ МВД

В Иркутске сотрудники полиции продолжают поиски 23-летнего Павла Рукавишникова. Ранее с заявлением к правоохранителям обратилась сестра пропавшего. По ее словам, иркутянина последний раз видели на улице Пржевальского 83а 10 февраля. С этого адреса он ушел и до настоящего время о нем ничего не известно, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.

На вид мужчине 20−25 лет, рост около 190 см, темно-русые волосы. Был одет в черные шапку, куртку, джинсы, берцы, серый свитер и темно-зеленый шарф.

Граждан, располагающих какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемого, полицейские просят сообщить по телефонам: 8 (950) 132−48−88, 8 (3952) 44−44−04 или 02 (102 — с любого оператора сотовой связи).