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В Башкирии нашли пропавшего 32-летнего мужчину, ушедшего на поиски коровы

Житель Башкирии едва не погиб из-за пропавшей коровы.

Источник: Комсомольская правда

В Учалинском районе Башкирии едва не погиб 32-летний мужчина. Сельчанин ушел искать пропавшую корову и исчез сам.

Как рассказали в пресс-службе республиканского Госкомитета по ЧС, инцидент произошел в селе Уразово вечером 22 февраля. Мать с сыном не дождались возвращения коровы домой и ушли на ее поиски. Животное смогла найти женщина, а вот мужчина исчез. Обеспокоенная мать позвонила спасателям и попросила помочь найти сына.

На поиски молодого человека вышли волонтеры и сотрудники ведомства. Найти мужчину удалось в тот же день. Состояние пропавшего было плачевным. Оказалось, что он сильно замерз. Сельчанина эвакуировали и доставили в Учалинскую больницу.

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