В Башкирии нашли пропавшего 32-летнего мужчину, ушедшего на поиски коровы

Как рассказали в пресс-службе республиканского Госкомитета по ЧС, инцидент произошел в селе Уразово вечером 22 февраля. Мать с сыном не дождались возвращения коровы домой и ушли на ее поиски. Животное смогла найти женщина, а вот мужчина исчез. Обеспокоенная мать позвонила спасателям и попросила помочь найти сына.