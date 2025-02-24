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Жителю Иркутского района вернут украденные мошенниками 250 тысяч рублей

Установлено, что деньги были переведены в город Дербент.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Телефонные мошенники обманули пожилого сибиряка под видом оказания юридической помощи. Житель Иркутского района, доверившись незнакомцам, перевел на указанные ими счета и номера телефонов 250 тысяч рублей. На помощь пенсионеру пришли в прокуратуре Приангарья.

— По данному факту органами следствия возбуждено уголовное дело о мошенничестве по ст. 159 УК РФ, во время расследования которого установлено, что деньги были перечислены на расчетный счет в городе Дербент республики Дагестан, — отмечают в ведомстве.

Прокуратура направила в Дербентский районный суд иск с требованием к получателю о возвращении похищенной суммы, а также процентов за их незаконное использование. Фемида встала на сторону жертвы обмана. Прокуратура проконтролирует, чтобы пострадавшему вернулись украденные накопления.

Важно! Расскажите пожилым родственникам и близким о подобной схеме мошенничества.