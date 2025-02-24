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На учебные заведения и ТЦ Башкирии обрушилась «волна» тревожных сообщений

На учебные заведения и ТЦ Башкирии обрушилась «волна» тревожных сообщений.

Источник: @Ufa_rb | Новости. Уфа Башкортостан, Telegram

На учебные заведения и торговые центры Башкирии 24 февраля обрушилась «волна» тревожных сообщений. Как рассказал «Башинформу» собственный источник, на электронную почту 11-ти школ, лицеев и гимназий Уфы, а также Иглино неизвестные прислали письма о якобы опасных предметах. Такие же сообщения получили все торговые центры Уфы и Стерлитамака.

В соцсетях очевидцы рассказали об эвакуациях учащихся и сотрудников уфимских учебных заведений № 3 и № 69. Сейчас там работают сотрудники экстренных служб, в том числе кинологи с собаками. Подробности случившегося уточняются.