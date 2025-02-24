В Лоевском районе при пожаре в жилом доме погиб хозяин

23 февраля в 17.58 в МЧС поступило сообщение о пожаре в жилом доме в пос. Орел Лоевского района Гомельской области по ул. Партизанской. На пожаре обнаружен погибший хозяин 1958 года рождения, пенсионер.
В этот же день в 15.15 стало известно, что в учреждении здравоохранения от ожогов, полученных 21 февраля в результате загорания одежды при розжиге печи в бане на территории частного домовладения в д. Репки Рогачевского района Гомельской области, скончался пенсионер 1959 года рождения.
Причины пожаров устанавливаются.