В Лоевском районе при пожаре в жилом доме погиб хозяин

В этот же день в 15.15 стало известно, что в учреждении здравоохранения от ожогов, полученных 21 февраля в результате загорания одежды при розжиге печи в бане на территории частного домовладения в д. Репки Рогачевского района Гомельской области, скончался пенсионер 1959 года рождения.