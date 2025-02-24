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В Лоевском районе при пожаре в жилом доме погиб хозяин

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Лоевском районе при пожаре в жилом доме погиб хозяин. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

23 февраля в 17.58 в МЧС поступило сообщение о пожаре в жилом доме в пос. Орел Лоевского района Гомельской области по ул. Партизанской. На пожаре обнаружен погибший хозяин 1958 года рождения, пенсионер.

В этот же день в 15.15 стало известно, что в учреждении здравоохранения от ожогов, полученных 21 февраля в результате загорания одежды при розжиге печи в бане на территории частного домовладения в д. Репки Рогачевского района Гомельской области, скончался пенсионер 1959 года рождения.

Причины пожаров устанавливаются.

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