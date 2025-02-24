Пожарная эвакуация произошла 24 февраля в ТЦ «Ройял Парк» Новосибирска

24 февраля в Новосибирске в торговом центре «Ройял Парк» сработала пожарная тревога, что привело к эвакуации посетителей и сотрудников. По словам очевидцев, сигнализация сработала около 12:50, после чего администрация начала выводить людей из здания.
Через некоторое время по громкой связи объявили об отмене эвакуации. Как уточнили сотрудники центра, тревога не была учебной.
«Если бы это было плановое мероприятие, нас бы предупредили заранее», — рассказал один из работников.
На данный момент официальные комментарии от экстренных служб о причинах срабатывания сигнализации не поступали. Посетители после объявления об отмене эвакуации вернулись в здание, торговый центр продолжил работу в обычном режиме.