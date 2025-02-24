Экс-начальника районного ОГИБДД в Астраханской области осудили за взятки

«Суд с учетом позиции государственного обвинителя признал начальника районного ОГИБДД виновным и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 150 тысяч рублей и с лишением права занимать должности на государственной службе, связанные с осуществлением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных полномочий и функций представителя власти, на срок 5 лет», — говорится в сообщении.