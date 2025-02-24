Экс-начальника районного ОГИБДД в Астраханской области осудили за взятки

«Суд с учетом позиции государственного обвинителя признал начальника районного ОГИБДД виновным и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 150 тысяч рублей и с лишением права занимать должности на государственной службе, связанные с осуществлением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных полномочий и функций представителя власти, на срок 5 лет», — говорится в сообщении.
Уточняется, что суд признал виновным экс-начальника районного ОГИБДД в совершении 15 преступлений по ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки, совершенные организованной группой), а также по одному эпизоду по ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество).
Установлено, что в 2023 году начальник отделения и сотрудники экзаменационного отдела, действуя в составе организованной группы, подыскивали через автоинструктора кандидатов в водители, готовых платить взятки за получение водительских прав без сдачи экзаменов. Размер взяток составил 15 тысяч рублей. Родственнику автоинструктора такая услуга обошлась в 5 тыс. рублей. Всего в течение года 16 лиц получили водительские удостоверения без сдачи экзаменов.
В пресс-службе заметили, что в отношении всех взяткодателей постановлены обвинительные приговоры по ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки), все незаконно полученные водительские удостоверения признаны недействительными. Уголовное дело в отношении остальных участников группы выделено в отдельное производство.