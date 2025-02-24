Две женщины погибли при пожарах в Ростовской области за прошедшие сутки

За сутки в Ростовской области при пожарах погибли две женщины. Об этом информируют в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
Первый пожар случился вечером 23 февраля в городе Гуково, на улице Некрасова. В квартире на 10 кв. метрах горели домашние вещи. Это возгорание около 10 минут тушили шестеро сотрудников МЧС, использовалось две спецмашины. Погибла 63-летняя женщина.
Предварительно, в этом случае огонь разгорелся из-за неосторожности при курении.
Второй пожар зарегистрировали в ночь на 24 февраля в поселке Подлесном Матвеево-Курганского района. Пламя на 50 кв. метрах в частном доме тушили около двух часов. На месте работали восемь человек, использовалось две единицы техники. Погибла 54-летняя женщина.
По одной из версий дознавателя МЧС, причиной пожара мог стать аварийный режим работы электрообогревателя, установленного в спальне.
Спасатели напоминают жителям Дона: нестандартные, самодельные или неисправные электроприборы опасны, их нельзя использовать. Кроме этого, лучше не оставлять работающую технику без присмотра. Не следует также перегружать проводку.
Всем, кто курит, необходимо обязательно пользоваться пепельницей.