Две женщины погибли при пожарах в Ростовской области за прошедшие сутки

Второй пожар зарегистрировали в ночь на 24 февраля в поселке Подлесном Матвеево-Курганского района. Пламя на 50 кв. метрах в частном доме тушили около двух часов. На месте работали восемь человек, использовалось две единицы техники. Погибла 54-летняя женщина.