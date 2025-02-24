За найденные в лотке банкомата деньги женщина из Хабаровска попала под статью

Жительница Хабаровска пополнила счет через банкомат в магазине, но деньги на карту так и не поступили. Позже выяснилось, что купюры забрала другая женщина. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Женщина внесла 40 тысяч рублей через банкомат в магазине на улице Уборевича, но не дождалась завершения операции и ушла за покупками. Когда позже проверила баланс, оказалось, что деньги не зачислились.
«Купюры вернулись в лоток, и их забрала следующая в очереди женщина. Ее личность установили — это 33-летняя жительница Хабаровска. Деньги она потратить не успела, их изъяли», — рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровску.
Открыто уголовное дело по статье УК РФ «Кража». Женщину отпустили под подписку о невыезде.