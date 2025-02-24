В Гусь-Хрустальном перекрыли улицу из-за возгорания на станции сортировки ТКО

Отмечается, что ситуация находится на контроле замгубернатора Сергея Волкова и главы города Алексея Соколова. По состоянию на 07:00 площадь пожара составляет 700 кв. м. «Открытого горения нет, происходит тление. Организовано тушение путем подачи огнетушащих веществ, а также засыпкой песком. На месте работают 49 человек, привлечено 24 единицы техники», — пояснили в пресс-службе.