В Уфе массово эвакуируют школы из-за сообщений о минировании

В Уфе эвакуировали третью гимназию. Сотни школьников прервали учебный процесс из-за анонимного сообщения, которое пришло на электронную почту образовательного учреждения. Неизвестные заявили, что на территории гимназии находятся опасные предметы.
Аналогичные сообщения получили № 61 и № 69 Уфы, а также седьмая школа села Иглино. Всех учащихся и персонал попросили покинуть здания. На месте работают кинологи и сотрудники полиции.
По данным издания «Башинформ», сообщения о минировании получили более десятка школ Башкирии.