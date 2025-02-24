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В Уфе массово эвакуируют школы из-за сообщений о минировании

На учебные заведения и ТЦ Башкирии обрушилась «волна» тревожных сообщений.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе эвакуировали третью гимназию. Сотни школьников прервали учебный процесс из-за анонимного сообщения, которое пришло на электронную почту образовательного учреждения. Неизвестные заявили, что на территории гимназии находятся опасные предметы.

Аналогичные сообщения получили № 61 и № 69 Уфы, а также седьмая школа села Иглино. Всех учащихся и персонал попросили покинуть здания. На месте работают кинологи и сотрудники полиции.

По данным издания «Башинформ», сообщения о минировании получили более десятка школ Башкирии.