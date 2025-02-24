В Хабаровском крае усиливают защиту от кибермошенников

Телеком-отрасль продолжает развивать меры по обеспечению цифровой безопасности жителей Хабаровского края, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Операторы связи внедряют новые технологии защиты, а на федеральном уровне уже одобрен законопроект по борьбе с телефонным и интернет-мошенничеством.
Министерство цифрового развития и связи региона отмечает, что с 2025 года в России стартовал новый национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства», в рамках которого планируется дальнейшее совершенствование защиты пользователей от киберпреступников.
Одним из важных шагов в этом направлении стало создание специализированных линий поддержки для абонентов, столкнувшихся с мошенниками. Так, в декабре один из операторов связи в пилотном режиме запустил «горячую линию» и чат в мобильном приложении. За это время консультации получили более 15 тысяч человек по телефону и 7 тысяч — через чат. Сотрудники сервиса не только подсказывают, как действовать в случае попытки обмана, но и оказывают моральную поддержку.
Как пояснили в компании, большинство обращений связано с попытками выманить персональные данные, например, для взлома аккаунтов на портале Госуслуг. Также абоненты жалуются на спам-звонки, SMS-рассылки и навязчивую рекламу.
Дополнительно телеком-операторы используют антифрод-платформу, разработанную Роскомнадзором. По данным «МегаФона», только за прошлый год система автоматически заблокировала более 1,2 млрд мошеннических звонков.
— Количество киберугроз постоянно растет, они угрожают как государственным структурам и бизнесу, так и обычным гражданам. Мы используем комплексные решения: блокируем фишинговые сайты, защищаем от DDoS-атак, верифицируем звонки. Работаем в сотрудничестве с другими операторами и Центробанком, — рассказал директор одного из мобильных операторов в Хабаровском крае Дмитрий Оловянников.
Похожую стратегию применяют и другие ведущие операторы. Они внедряют сервисы блокировки подозрительных вызовов, а также голосовых ассистентов, которые автоматически отвечают на нежелательные звонки вместо абонента.
На федеральном уровне также принимаются меры. В феврале Правительство РФ одобрило новый законопроект, направленный на борьбу с телефонным и интернет-мошенничеством. В ближайшее время он будет внесен в Госдуму.
Документ разработан по поручению Президента России Владимира Путина и включает:
Обязательную маркировку звонков от организаций и международных номеров.
Запрет на использование иностранных мессенджеров для общения с клиентами в госорганах, банках и цифровых платформах.
Возможность блокировки спам-звонков и SMS-рассылок.
Жители края также могут повысить свою цифровую грамотность на портале Госуслуг, где работает раздел «Кибербезопасность — это просто!». За два года его посетили свыше 3,9 млн человек. В нем представлены три основных направления:
«КиберЗОЖ» — правила защиты персональных данных.
«Кибербуллинг» — способы противостояния оскорблениям в сети.
«Выучи свою роль» — сценарии общения с телефонными мошенниками.
Эта платформа создана в рамках нацпроекта «Цифровая экономика» и федеральной программы кибергигиены.
Защита данных и борьба с киберпреступностью становятся приоритетными задачами как для государства, так и для бизнеса. Операторы связи, федеральные службы и законодатели продолжают работу над созданием безопасного цифрового пространства для граждан.