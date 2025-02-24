В Хабаровском крае усиливают защиту от кибермошенников

Одним из важных шагов в этом направлении стало создание специализированных линий поддержки для абонентов, столкнувшихся с мошенниками. Так, в декабре один из операторов связи в пилотном режиме запустил «горячую линию» и чат в мобильном приложении. За это время консультации получили более 15 тысяч человек по телефону и 7 тысяч — через чат. Сотрудники сервиса не только подсказывают, как действовать в случае попытки обмана, но и оказывают моральную поддержку.