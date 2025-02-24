Житель Братского района выплатил 93 тысячи рублей за рыбалку в нерестовый сезон

Рыбак поплатился за нарушение закона в Иркутской области. Весной 2024 года, в нерестовый сезон, мужчина приехал к Братскому водохранилищу, спустил на воду лодку и стал пользоваться сетями. В заливах Сурупцево и Малое Сурупцево его ждал неплохой улов, однако сибиряка заметили.
— По результатам рассмотрения уголовного дела, возбужденного по материалам Братской межрайонной природоохранной прокуратуры, житель Братского района признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» и п. «в» ч. 1 ст. 256 УК РФ (незаконная добыча водных биологических ресурсов), — рассказали в пресс-службе Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры.
Рыбаку назначили 8 месяцев исправительных работ с удержанием в доход государства 10% от заработной платы, с условным испытательным сроком 10 месяцев. Также у нарушителя конфисковали лодку «Крым», рыболовные сети и саму рыбу, которую позже уничтожили.
Нанесенный мужчиной ущерб в 93 тысячи рублей он возместил.