Житель Братского района выплатил 93 тысячи рублей за рыбалку в нерестовый сезон

Рыбак поплатился за нарушение закона в Иркутской области. Весной 2024 года, в нерестовый сезон, мужчина приехал к Братскому водохранилищу, спустил на воду лодку и стал пользоваться сетями. В заливах Сурупцево и Малое Сурупцево его ждал неплохой улов, однако сибиряка заметили.