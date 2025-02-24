В Пермском крае загорелся и частично обрушился корпус базы отдыха

Корпус базы отдыха загорелся и частично обрушился в Пермском крае, сообщает ГУ МЧС региона.
Утром 24 февраля в социальных сетях было опубликовано сообщение о пожаре, который вспыхнул на базе отдыха в Добряке. Сообщалось, что в комплексе «Дедюха» загорелось административное здание. Уточнялось, что есть риск распространения огня на другие здания.
Позже происшествие прокомментировали в ГУ МЧС Пермского края, сотрудники которого прибыли на место для ликвидации возгорания. Как оказалось, пожар начался на улице Береговой в 9 часов утра.
«К месту вызова были направлены силы и средства в количестве 25 человек личного состава и 6 единиц техники. По прибытии к месту вызова первого подразделения пожарной происходило горение здания базы отдыха, произошло частичное обрушение кровли», — рассказывает ведомство.
В МЧС уточнили, что во время происшествия никто не пострадал. Огонь распространился на 400 квадратных метров. Сейчас ведомство устанавливает причину пожара. Ликвидировать горение удалось в 11:57 часов дня.