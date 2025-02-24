В Пермском крае загорелся и частично обрушился корпус базы отдыха

Утром 24 февраля в социальных сетях было опубликовано сообщение о пожаре, который вспыхнул на базе отдыха в Добряке. Сообщалось, что в комплексе «Дедюха» загорелось административное здание. Уточнялось, что есть риск распространения огня на другие здания.