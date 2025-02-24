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В Омске водитель легковушки устроил массовую аварию

На заднем сидении у виновника аварии сидел маленький ребёнок.

Источник: ГУ МВД

УМВД России по Омской области сообщило о ДТП, которое произошло на 21-й Амурской.

Водитель автомобиля «Тойота Королла Филдер» проехал на красный свет и влетел в «Субару Легаси», а после врезался в «Ниссан Жук». Затем «Тойоту» отбросило в дорожное ограждение. В аварии пострадал водитель «Тойоты», а также его пассажир — мальчик 2015 года рождения. Им понадобилась помощь медиков.

Ранее мы сообщали об аварии, которая случилась в районе СНТ «Авангард-2». Молодой водитель сбил на пешеходном переходе парня. После аварии потерпевшему понадобилась медицинская помощь. Полицейские начали проверку, в ходе которой будут установлены все подробности произошедшего.