Воронежец обманом взял у знакомой 1,13 миллиона рублей

33-летняя жительница Воронежа обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону. Ее знакомый неоднократно брал деньги в долг, обещая вернуть их с процентами, но не сделал этого. Ущерб составил свыше одного миллиона 130 тысяч рублей.
Стражи порядка задержали подозреваемого — ранее судимого 40-летнего местного афериста. Мужчина сознался, что брал деньги для раздачи других долгов. В соответствии со статьей 159 УК РФ («Мошенничество») фигуранту грозит до десяти лет тюрьмы.