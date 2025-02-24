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Воронежец обманом взял у знакомой 1,13 миллиона рублей

Он брал деньги в долг, после чего попытался исчезнуть.

Источник: Комсомольская правда

33-летняя жительница Воронежа обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону. Ее знакомый неоднократно брал деньги в долг, обещая вернуть их с процентами, но не сделал этого. Ущерб составил свыше одного миллиона 130 тысяч рублей.

Стражи порядка задержали подозреваемого — ранее судимого 40-летнего местного афериста. Мужчина сознался, что брал деньги для раздачи других долгов. В соответствии со статьей 159 УК РФ («Мошенничество») фигуранту грозит до десяти лет тюрьмы.