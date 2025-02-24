Воронежец обманом взял у знакомой 1,13 миллиона рублей

33-летняя жительница Воронежа обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону. Ее знакомый неоднократно брал деньги в долг, обещая вернуть их с процентами, но не сделал этого. Ущерб составил свыше одного миллиона 130 тысяч рублей.