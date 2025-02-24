Более 60 литров «паленой» водки изъяли во Владивостоке

Более 60 литров контрафактного алкоголя вывели из незаконного оборота во Владивостоке. Об этом пишет «КП — Дальний Восток» со ссылкой на правительство Приморья.
Сообщается, что обнаружить нелегальную торговлю помогли бдительные граждане. По данным краевого министерства промышленности, крепким алкоголем без лицензии торговали в магазине на Светланской.
Жалоба поступила от неравнодушного местного жителя. Ведомство выявило и изъяло из незаконного оборота 152 бутылки «паленки». Общий объем водки составил более 60 литров. Нарушителю грозит крупный штраф — 3 миллиона рублей.
Добавим, что всего в прошлом году в Приморье изъяли почти 6,5 тысячи литров контрафакта. 80% от этого объема реализовывалось во Владивостоке.