Внутри российского консульства в Марселе произошел взрыв

Взрыв прозвучал в 8-м округе 24 февраля около 8:00 (около 10:00 мск), передает BFMTV. Неизвестные бросили в сад диппредставительства две бутылки с зажигательной смесью, сказал источник в полиции. Ущерб причинен не был.