В Приморье прокуратура изъяла игровые автоматы без лицензии

Напомним, следственными органами СК России по Приморью возбуждено уголовное дело по факту организации азартных игр вне игорной зоны. Преступление произошло в пгт. Новошахтинский и квалифицировано по части 2 статьи 171.2 УК РФ. С января 2024 года по январь 2025 года группа лиц в составе не менее трех человек в помещении кафе-бара «Престиж» проводила азартные игры. Во время обысков на различных объектах в Михайловском районе были изъяты денежные средства, игровые устройства и средства платежей.