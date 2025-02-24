В Приморье прокуратура изъяла игровые автоматы без лицензии

Прокуратура Чугуевского района выявила факт незаконной установки игрового оборудования. В ходе проверки изъято три аппарата, предлагающих игру «на удачу» за денежную ставку, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе надзорного ведомства.
По данному факту ОМВД России по Чугуевскому округу проводит доследственную проверку на предмет нарушения ст. 171.2 УК РФ (незаконная организация азартных игр). Ход разбирательства находится под контролем прокуратуры.
Во Владивостоке проходят рейды против незаконных казино, изъято 4 игровых автомата.
Ряду должностных лиц предстоит ответить на вопрос, почему наличие аппаратов оставалось незамеченным.
Напомним, следственными органами СК России по Приморью возбуждено уголовное дело по факту организации азартных игр вне игорной зоны. Преступление произошло в пгт. Новошахтинский и квалифицировано по части 2 статьи 171.2 УК РФ. С января 2024 года по январь 2025 года группа лиц в составе не менее трех человек в помещении кафе-бара «Престиж» проводила азартные игры. Во время обысков на различных объектах в Михайловском районе были изъяты денежные средства, игровые устройства и средства платежей.