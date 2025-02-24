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Жительница Молдовы погибла, провалившись под лед: Ее тело нашли в пруду недалеко от дома

Все обстоятельства трагедии устанавливаются.

В Молдове женщина провалилась под лёд и погибла. Инцидент произошёл в селе Слобозия Штефан-Водского района. Погибшей было 64 года, у неё были проблемы с опорно-двигательным аппаратом, она также злоупотребляла алкоголем.

Сообщается, что в пятницу после обеда пенсионерка вышла из дома и не вернулась. О случившемся в полицию сообщил её сын. На следующий день женщину нашли подо льдом пруда, расположенного неподалёку от дома.

Следов насильственной смерти на теле не обнаружено. Все обстоятельства устанавливаются, пишет pulsmedia.md.

несчастный случай