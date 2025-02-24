В Челябинском ЖК «Ньютон» сгорела машина

Над капотом легковушки заплясало пламя, повалил черный дым. Пожар привлек внимание жильцов ближайших домов: челябинцы следили за происходящим из окон. Никто, тем не менее, не запаниковал. Мимо места пожара продолжили спокойно ехать машины и проходить люди.