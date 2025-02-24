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В Челябинском ЖК «Ньютон» сгорела машина

В Челябинске под окнами высоток случился пожар.

Источник: Комсомольская правда

В Челябинске на улице Академика Макеева днем 24 февраля загорелся легковой автомобиль. Машина была припаркована перед домом.

Над капотом легковушки заплясало пламя, повалил черный дым. Пожар привлек внимание жильцов ближайших домов: челябинцы следили за происходящим из окон. Никто, тем не менее, не запаниковал. Мимо места пожара продолжили спокойно ехать машины и проходить люди.

Как рассказали в ГУ МЧС по Челябинской области, люди при происшествии не пострадали. В ЖК «Ньютон» выезжала автоцистерна, пожарные потушили машину.

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