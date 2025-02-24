Хабаровчанин, увидев полицейских, пытался съесть пакетик с порошком и скрыться

Как сообщили в УМВД России по Хабаровскому краю, на улице Яшина в краевом центре сотрудники Госавтоинспекции остановили ночью авто для проверки. Водитель передал документы, а полицейский обратил внимание на небольшой пакетик с белым веществом, находящийся в подстаканнике. Мужчина отреагировал неожиданно — он попытался съесть пакетик и стал жать на педаль газа, но инспектор успел заглушить двигатель седана и задержать подозреваемого. На место вызвали следственно-оперативную группу.
В салоне иномарки отыскался шприц с белым раствором. Экспертиза показала, что в нем и в недоеденном пакете находилось запрещенное вещество. Злоумышленник признался, что приобрел наркотик через интернет для личного употребления.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ. Санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет.