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68-летний житель Сочи упал в ручей с высоты трех метров

В Сочи спасатели вытащили из ручья травмированного мужчину.

На улице Джапаридзе в Сочи 68-летний мужчина упал в ручей с высоты трех метров. Это произошло вечером 23 февраля. Крики о помощи услышали жители частного сектора, они и вызвали на место спасателей.

Выбраться самостоятельно у сочинца не получилось. Медик МЧС оказал пострадавшему первую помощь, а затем с помощью альпинистского снаряжения и носилок спасатели подняли мужчину к дороге. После этого травмированного жителя курорта госпитализировали.

Предварительно у мужчины диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, многочисленные ушибы, а также переохлаждение.

«От пострадавшего исходил сильный запах алкоголя, и объяснить причины своего падения он не смог», — рассказали в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

МЧС