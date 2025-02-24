68-летний житель Сочи упал в ручей с высоты трех метров

На улице Джапаридзе в Сочи 68-летний мужчина упал в ручей с высоты трех метров. Это произошло вечером 23 февраля. Крики о помощи услышали жители частного сектора, они и вызвали на место спасателей.
Выбраться самостоятельно у сочинца не получилось. Медик МЧС оказал пострадавшему первую помощь, а затем с помощью альпинистского снаряжения и носилок спасатели подняли мужчину к дороге. После этого травмированного жителя курорта госпитализировали.
Предварительно у мужчины диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, многочисленные ушибы, а также переохлаждение.
«От пострадавшего исходил сильный запах алкоголя, и объяснить причины своего падения он не смог», — рассказали в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.