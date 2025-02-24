Загадка двух тел. Экс-мэр Самары Виктор Тархов и его жена живы, де-юре

Прошло уже более двух недель с момента возбуждения уголовного дела об убийстве бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его супруги Натальи. Главной подозреваемой в преступлении следствие считает их 29-летнюю внучку, находящуюся сейчас в СИЗО. Предполагается, что девушка не только убила родных, но и расчленила их тела, после чего останки были вывезены на мусорный полигон. Однако, несмотря на многодневные поиски на свалке в Преображенке, тела так и не были найдены.