Загадка двух тел. Экс-мэр Самары Виктор Тархов и его жена живы, де-юре

Прошло уже более двух недель с момента возбуждения уголовного дела об убийстве бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его супруги Натальи. Главной подозреваемой в преступлении следствие считает их 29-летнюю внучку, находящуюся сейчас в СИЗО. Предполагается, что девушка не только убила родных, но и расчленила их тела, после чего останки были вывезены на мусорный полигон. Однако, несмотря на многодневные поиски на свалке в Преображенке, тела так и не были найдены.
Юридическая неразбериха.
Отсутствие тел ставит под сомнение возможность официального признания Виктора и Натальи Тарховых умершими. Как рассказал aif.ru юрист Иван Соловьев, по российскому законодательству человек может быть объявлен мертвым только через пять лет после исчезновения, за исключением случаев, когда есть основания считать его жертвой преступления. В таком случае процедура признания смерти может быть начата через шесть месяцев. Однако для этого необходимо судебное решение, а инициировать процесс может только ближайший родственник.
Специалисты подчеркивают, что единственным дееспособным родственником убитых является их дочь Людмила, которая сейчас отбывает наказание в колонии за вымогательство 200 миллионов рублей у местного депутата. Именно она должна подать заявление в суд для признания родителей умершими. Но поскольку Людмила находится в заключении, ей потребуется оформить доверенность через нотариуса. Без этого документа никто не сможет заняться признанием их погибшими, а также организацией похорон.
Пока судебное признание смерти не получено, органы ЗАГС могут отказать в выдаче свидетельства о смерти. Без этого документа невозможно оформить разрешение на захоронение. В такой ситуации остается ждать обнаружения тел либо активных действий от Людмилы Тарховой.
Ни похоронить, ни отпеть.
Кроме того, пока нет установленного факта смерти, вряд ли получится провести прощание по церковному обряду. Как сообщили в пресс-службе Самарской епархии, возможность отпеть Виктора Тархова и его супругу есть даже в случае, если их тела не найдут.
«Но в конкретной этой ситуации, вероятно, торопиться не следует. Наверное, стоит дождаться однозначного установления факта смерти», — подчеркнули представители епархии.
На сегодняшний день расследование продолжается. Следователи пытаются собрать доказательства и установить все обстоятельства трагедии, но отсутствие главной улики — тел жертв — усложняет процесс. Будут ли экс-мэр и его супруга официально признаны мертвыми, зависит от судебного решения и действий их дочери, находящейся за решеткой.