В мэрии Уфы прокомментировали ситуацию с тревожными сообщениями.

Учреждения, на электронные почты которых поступили тревожные сообщения, были проверены кинологами. Поступившая угроза не подтвердилась, прокомментировали «Башинформу» в пресс-службе мэрии города.
«Сегодня утром получено сообщение о том, что в трех школах Уфы заложены взрывные устройства. Информация была передана заинтересованным службам. Все мероприятия были организованы согласно общему алгоритму действий при таких случаях», — заявили в муниципалитете.
Как информировал «Башинформ», на учебные заведения и торговые центры Башкирии 24 февраля обрушилась «волна» тревожных сообщений.