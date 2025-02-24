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В мэрии Уфы прокомментировали ситуацию с тревожными сообщениями

В мэрии Уфы прокомментировали ситуацию с тревожными сообщениями.

Источник: Башинформ

Учреждения, на электронные почты которых поступили тревожные сообщения, были проверены кинологами. Поступившая угроза не подтвердилась, прокомментировали «Башинформу» в пресс-службе мэрии города.

«Сегодня утром получено сообщение о том, что в трех школах Уфы заложены взрывные устройства. Информация была передана заинтересованным службам. Все мероприятия были организованы согласно общему алгоритму действий при таких случаях», — заявили в муниципалитете.

Как информировал «Башинформ», на учебные заведения и торговые центры Башкирии 24 февраля обрушилась «волна» тревожных сообщений.