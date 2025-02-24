Четыре школы и детсад в Башкирии закрыли на карантин

В Башкирии ввели карантин в четырех школах и детском садике. Как сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора, причиной приостановки учебного процесса стала высокая заболеваемость респираторными инфекциями.
Также из-за роста числа зараженных ОРВИ и гриппом частично закрыты на карантин 66 классах в 33 школах и 25 группах в 16 детских садах республики.
По данным надзорного ведомства, за минувшую неделю за медицинской помощью обратились около 14 тысяч детей.
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