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Четыре школы и детсад в Башкирии закрыли на карантин

В Башкирии растет заболеваемость ОРВИ и гриппом.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии ввели карантин в четырех школах и детском садике. Как сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора, причиной приостановки учебного процесса стала высокая заболеваемость респираторными инфекциями.

Также из-за роста числа зараженных ОРВИ и гриппом частично закрыты на карантин 66 классах в 33 школах и 25 группах в 16 детских садах республики.

По данным надзорного ведомства, за минувшую неделю за медицинской помощью обратились около 14 тысяч детей.

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