Сильный ветер снес палатки туристов на льду Байкала

Погодные условия осложнили работу — из-за сильной заторошенности и шквального ветра СВП «Марс-700» не смог продолжить движение. Паралелльно поступила новая информация: на льду в 3 км от берега находятся шесть человек, чьи палатки также сносит ветром. Позже заявитель сообщил, что они добрались до берега самостоятельно, их забрали проезжавшие мимо люди.