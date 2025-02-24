Сильный ветер снес палатки туристов на льду Байкала

Утром 24 февраля поступила информация о двух людях, терпящих бедствие на льду озера Байкал в районе посёлка Большое Голоустное. Сильный ветер срывал палатку. Две единицы техники Никольского подразделения Байкальского поисково-спасательного отряда выдвинулись на поиск пострадавших, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу БПСО.
Погодные условия осложнили работу — из-за сильной заторошенности и шквального ветра СВП «Марс-700» не смог продолжить движение. Паралелльно поступила новая информация: на льду в 3 км от берега находятся шесть человек, чьи палатки также сносит ветром. Позже заявитель сообщил, что они добрались до берега самостоятельно, их забрали проезжавшие мимо люди.
Спасатели обнаружили двух мужчин в пяти км от берега. Вездеходом «Трэкол» пострадавших в удовлетворительном состоянии доставили на берег в безопасное место, где находился их автомобиль.
Напомним, что ранее сотрудники БПСО МЧС России провели несколько спасательных операций. Специалисты транспортировали с горнолыжного склона травмированного мужчину, а также оказали первую помощь женщине с гипертоническим кризом в поселке Листвянка.