Что известно о пожаре в здании Обуховской больницы, которое больше 10 лет ждёт реставрации

О скоплении пожарных на набережной Фонтанки сообщили в соцсетях около семи часов утра 24 февраля. Набережная была занята автомобилями экстренных служб. Пожарная лестница тянулась к последнему этажу здания, из окна вырывался дым. К восьми часам утра сотрудники МЧС оставались на набережной, но работы, судя по обстановке, близились к завершению.
По данным «Фонтанки», информация о пожаре в здании Военно-медицинской академии поступила в полицию в начале пятого часа утра. Он был уже локализован. По предварительным сведениям, горело на третьем и четвёртом этажах на площади порядка 200 квадратных метров. К тушению привлекли 20 расчётов, пострадавших нет.
Эвакуация также не потребовалась. Корпус, который значится в перечне объектов культурного наследия регионального значения КГИОП как главное здание Обуховской больницы, построенное в XVIII веке, находится на ремонте.
Обуховская больница — одна из первых городских больниц России. Большая часть корпусов закрыта на реконструкцию, в здании бывшего женского корпуса расположена клиника военно-морской терапии Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова.
Собеседник «Фонтанки» в ВМА сообщил, что площадь возгорания была «небольшой», глобального ущерба для исторического здания нет. Сейчас Минобороны ищет подрядчика на реконструкцию.
Привести комплекс зданий в порядок собирались больше 10 лет назад. В конце 2014 года подведомственное Минобороны АО «Главное управление обустройства войск» (ГУОВ) заключило ряд соответствующих контрактов. Один из них — стоимостью 3,7 млрд рублей — касался горевшей сегодня литеры А. Полностью отремонтировать здание и надстроить мансарду, увеличив площадь с 20,5 до 26,7 тысячи квадратных метров к марту 2017 года должно было ООО «Инженерное бюро “Хоссер”». Предполагалось, что в корпусе разместится многофункциональный лечебно-диагностический центр, который будет заниматься трансплантацией органов и тканей и лечением сердечно-сосудистых заболеваний. Как говорит собеседник «Фонтанки» в ВМА, подрядчик разочаровал.
По данным СПАРК, контракт был прекращён по соглашению сторон в июле 2016 года. Тогда же расторгли ещё два контракта на работы в других корпусах на 1,2 млрд рублей. «Инженерное бюро “Хоссер”» к этому времени успело сменить название на «Оборонмедстрой». 67% долей компании принадлежало «Главному управлению обустройства войск», остальное — Сергею Фурманчуку, который оставил должность гендиректора в феврале 2016 года. Арбитражный суд признал «Оборонмедстрой» банкротом в октябре 2019 года. В июне 2023 года компанию ликвидировали.