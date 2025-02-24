Что известно о пожаре в здании Обуховской больницы, которое больше 10 лет ждёт реставрации

Привести комплекс зданий в порядок собирались больше 10 лет назад. В конце 2014 года подведомственное Минобороны АО «Главное управление обустройства войск» (ГУОВ) заключило ряд соответствующих контрактов. Один из них — стоимостью 3,7 млрд рублей — касался горевшей сегодня литеры А. Полностью отремонтировать здание и надстроить мансарду, увеличив площадь с 20,5 до 26,7 тысячи квадратных метров к марту 2017 года должно было ООО «Инженерное бюро “Хоссер”». Предполагалось, что в корпусе разместится многофункциональный лечебно-диагностический центр, который будет заниматься трансплантацией органов и тканей и лечением сердечно-сосудистых заболеваний. Как говорит собеседник «Фонтанки» в ВМА, подрядчик разочаровал.