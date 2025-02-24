В Минске укравший дорогие часы у иностранца таксист оказался сутенером

Отмечается, что в июле 2024 года фигурант подвозил иностранца. Когда пассажир вышел из салона, водитель нашел на заднем сидении Mercedes-Benz часы известного бренда, но не спешил их отдавать. Однако пассажир с утра заметил пропажу часов, которые стоили около 90 400 рублей, и позвонил знакомому таксисту, который помог установить водителя, подвозившего его. Говорится, что фигурант встретился с иностранцем и его сожительницей, пообещав, что найдет пропажу «по своим каналам». В том, что это он украл часы, мужчина не признался. При этом он просил не обращаться в милицию, но позднее сожительница позвонила в 102.