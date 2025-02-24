В Минске укравший дорогие часы у иностранца таксист оказался сутенером. Подробности сообщает агентство «Минск-Новости».
В сообщении сказано, что освободившийся из исправительной колонии, где отбывал наказание за совершение разбоя и грабежа, 36-летний мужчина не стал возвращаться в родной город в Брестской области, а снял квартиру и начал работать водителем такси бизнес-класса в Минске.
Отмечается, что в июле 2024 года фигурант подвозил иностранца. Когда пассажир вышел из салона, водитель нашел на заднем сидении Mercedes-Benz часы известного бренда, но не спешил их отдавать. Однако пассажир с утра заметил пропажу часов, которые стоили около 90 400 рублей, и позвонил знакомому таксисту, который помог установить водителя, подвозившего его. Говорится, что фигурант встретился с иностранцем и его сожительницей, пообещав, что найдет пропажу «по своим каналам». В том, что это он украл часы, мужчина не признался. При этом он просил не обращаться в милицию, но позднее сожительница позвонила в 102.
Это испугало водителя. Он позвонил своему знакомому из бара на Зыбицкой, где отдыхал иностранец, и попросил по камерам посмотреть, всегда ли у него были часы при себе. Выяснилось, что дорогой аксессуар все время находился на руке иностранца — вплоть до ухода из заведения.
«Фигурант планировал выставить похищение имущества как обнаружение утраченного, подкинув часы в салон Mercedes-Benz. Для этого он позвонил работодателю, у которого арендовал автомобиль, и сказал, что снова заберет его и отвезет на мойку», — сказано в сообщении.
Согласно замыслу водителя, аксессуар должны были обнаружить работники станции и отвести от него подозрения. Но задуманное не реализовалось. Сотрудники милиции задержали фигуранта, которые позднее отдал украденные часы.
В момент расследования дела выяснились и другие эпизоды из жизни водителя. Так, в период с декабря 2023 года по февраль 2024 горда он предлагал клиентам за деньги воспользоваться услугами интимного характера, которые оказывали его знакомые. Мужчине с подобного «заказа» был положен процент. Что касается сумм, что они были разными и иногда доходили до 200 долларов.
Сообщается, что по просьбе клиентов таксист неоднократно привозил девушек в элитный загородный комплекс, покупал им еду, спиртное для подобных встреч, иногда оформлял аренду апартаментов по своим документам. Идея организовать подобный бизнес возникла у фигуранта весной 2022 года, когда он подвозил одну из девушек легкого поведения.
В момент общения он узнал, что она оказывает услуги интимного характера за вознаграждение и предложил «сотрудничество». Оно состояло в том, что водитель помогает найти клиентов среди пассажиров, а она подбирает девушек-коллег.
Начальник Центрального РОСК Наталья Корнаушенко сообщила, что в отношении мужчины было заведено уголовное дело по двум статьям Уголовного кодекса. Вину он не признал.
— Желая избежать ответственности, обвиняемый давал противоречивые и непоследовательные показания, приводил различные доводы в свое оправдание, однако следователям удалось добыть неопровержимые доказательства его вины, — подчеркнула Корнаушенко.
Она добавила, что суд признал фигуранта виновным по части 4 статьи 205 УК и части 2 статьи 171 УК и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет и 6 месяцев, которые он проведет в исправительной колонии в условиях усиленного режима.
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