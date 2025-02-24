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В Сызранском районе столкнулись два грузовика

Столкнулись SANY и КАМАЗ.

23 февраля в 21 час 10 минут на 863 километре трассы М-5 произошло дорожно-транспортное происшествие.

Незамедлительно к месту происшествия был направлен расчет пожарно-спасательной части № 185 Отряда № 47, а также вызваны бригада скорой медицинской помощи и сотрудники территориальной Госавтоинспекции.

Прибыв на место, пожарные-спасатели установили, что произошло столкновение двух грузовых автомобилей SANY и КАМАЗ. Личный состав провел аварийно-спасательные работы: отключили аккумуляторную батарею. К счастью, пострадавших нет.

По факту происшествия сотрудники полиции проводят проверку.