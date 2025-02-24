«Остановлена работа котельной в Кировском районе по причине технической неисправности котла. Без отопления остаются 134 жилых дома, три школы, три детских сада, лечебное учреждение, шесть объектов социальной сферы», — говорится в сообщении.
В Донецке без тепла остались почти 150 домов
ДОНЕЦК, 24 февраля. /ТАСС/. Аварийная остановка котельной в Кировском районе Донецка в ДНР привела к отключению теплоснабжения почти 150 домов и социальных объектов, сообщил глава городского округа Алексей Кулемзин.