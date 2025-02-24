В Омской области иностранцу грозит срок за дачу взятки сотруднику ФСБ

В Омской области перед судом предстанет иностранец за попытку дачи взятки сотруднику пограничного управления ФСБ. Подробности рассказали в пресс-службе следкома Омской области.
Иностранца задержали 11 февраля в селе Одесское. В тот день 41-летний мужчина дал взятку в размере 100 тысяч рублей сотруднику пограничного управления ФСБ. За деньги он просил не сообщать в полицию сведений о нарушении им миграционного законодательства. При задержании у нарушителя изъяли денежные средства.
Мужчину взяли под арест. На него завели уголовное дело по факту дачи взятки должностному лицу. Ему грозит до 8 лет колонии. Расследование продолжается.
Ранее «КП Омск» сообщала, что в Омской области начнут действовать новые правила для мигрантов.