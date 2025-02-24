Владельца земли оштрафовали за крупный ландшафтный пожар под Волгоградом

В Волгоградской области завершился суд над жителем Камышинского района Василием Д.. Ему пришлось ответить по закону за траву на участке, которая загорелась и могла спровоцировать крупный пожар. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе облсуда, ЧП произошло в сентябре 2024 западнее села Петрунино. Огонь охватил площадь в 800 квадратных метров.