Владельца земли оштрафовали за крупный ландшафтный пожар под Волгоградом

В Волгоградской области завершился суд над жителем Камышинского района Василием Д.. Ему пришлось ответить по закону за траву на участке, которая загорелась и могла спровоцировать крупный пожар. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе облсуда, ЧП произошло в сентябре 2024 западнее села Петрунино. Огонь охватил площадь в 800 квадратных метров.
Следствие установило, что Василий Д., будучи собственником земельного участка, должен был своевременно проводить уборку сухой травы и сорняков. Однако мужчина пренебрег этими правилами. Разбушевавшийся огонь угрожал близлежащим территориям, но к счастью, его вовремя потушили.
Мужчину оштрафовали на 10 000 рублей. Однако Василий Д. не согласился с решением и подал апелляционную жалобу в Камышинский городской суд. Служитель Фемиды оставил жалобу без удовлетворения.