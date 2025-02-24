Минчанин заработал уголовное дело из-за украденных коллекционных монет

В сообщении говорится, что в милицию обратился житель Гродно. Мужчина рассказал, что при неизвестных обстоятельствах у него украли 48 коллекционных монет 18−19 веков. Стоимость похищенного он оценил в 7000 белорусских рублей. Гродненец сказал, что приехал в Минск для участия в выставке, во время которой у него и похитили альбом с монетами.