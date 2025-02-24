Минчанин заработал уголовное дело из-за украденных коллекционных монет. Подробности рассказали в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.
В сообщении говорится, что в милицию обратился житель Гродно. Мужчина рассказал, что при неизвестных обстоятельствах у него украли 48 коллекционных монет 18−19 веков. Стоимость похищенного он оценил в 7000 белорусских рублей. Гродненец сказал, что приехал в Минск для участия в выставке, во время которой у него и похитили альбом с монетами.
Сотрудниками Октябрьского РУВД по горячим следам был задержан житель Минска, укравший коллекционные монеты. Сказано, что во время выставки фигурант заинтересовался коллекцией и унес с собой альбом с монетами, который спрятал в пожарном шкафу в здании, где проходила выставка.
«Со слов фигуранта, нумизматику он хотел подарить своему приятелю-коллекционеру», — уточнили в милиции.
В ГУВД добавили, что похищенное было изъято — альбом с монетами вернут владельцу. В отношении минчанина заведено уголовное дело.
Тем временем минчанин пойдет под суд из-за найденного кошелька, который он вернул владелице.
Кстати, минчанка пожаловалась на бывшего соседки, который поет серенады и стучит в дверь.
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