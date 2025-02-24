Что известно о взрывах на территории генконсульства России в Марселе

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила ТАСС, что взрывы похожи на теракт. Она отметила, что Россия требует от французской стороны исчерпывающих мер по расследованию.
ТАСС собрал основное о происшествии.
Обстоятельства ЧП
- Инцидент произошел примерно в 08:00 по местному времени (10:00 мск).
- По предварительным данным, пока речь идет только о материальном ущербе, пострадавших нет.
- На место прибыли около 30 сотрудников пожарно-спасательной службы, работают саперы, территорию вокруг оцепили.
- Корреспондент Valeurs Actuelles сообщал, что злоумышленники могли использовать сосуды с зажигательной смесью.
- В генконсульстве сообщили, что на его территорию забросили три взрывных устройства, одно из них не сработало.
- Рядом с местом происшествия нашли угнанный автомобиль.
Реакция МИД
- Взрывы на территории российского генерального консульства в Марселе похожи на теракт. Москва требует от Парижа исчерпывающих мер по расследованию, заявила ТАСС официальный представитель МИД Мария Захарова.
Предупреждение СВР
- 19 февраля Служба внешней разведки (СВР) сообщила, что украинские власти рассматривают возможность осуществления терактов против российских диппредставительств в Европе, в частности в Германии, странах Балтии и Скандинавии.
- По информации ведомства, не исключено, что украинцы предпочтут для таких действий Словакию и Венгрию.
- СВР считает, что это сулит Киеву «дополнительную выгоду», поскольку будут дискредитированы страны ЕС, занимающие особую позицию в отношении конфликта на Украине.