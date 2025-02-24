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Что известно о взрывах на территории генконсульства России в Марселе

Взрывы произошли возле генерального консульства России в Марселе, по предварительным данным, пострадавших нет.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила ТАСС, что взрывы похожи на теракт. Она отметила, что Россия требует от французской стороны исчерпывающих мер по расследованию.

ТАСС собрал основное о происшествии.

Обстоятельства ЧП

  • Инцидент произошел примерно в 08:00 по местному времени (10:00 мск).
  • По предварительным данным, пока речь идет только о материальном ущербе, пострадавших нет.
  • На место прибыли около 30 сотрудников пожарно-спасательной службы, работают саперы, территорию вокруг оцепили.
  • Корреспондент Valeurs Actuelles сообщал, что злоумышленники могли использовать сосуды с зажигательной смесью.
  • В генконсульстве сообщили, что на его территорию забросили три взрывных устройства, одно из них не сработало.
  • Рядом с местом происшествия нашли угнанный автомобиль.

Реакция МИД

  • Взрывы на территории российского генерального консульства в Марселе похожи на теракт. Москва требует от Парижа исчерпывающих мер по расследованию, заявила ТАСС официальный представитель МИД Мария Захарова.

Предупреждение СВР

  • 19 февраля Служба внешней разведки (СВР) сообщила, что украинские власти рассматривают возможность осуществления терактов против российских диппредставительств в Европе, в частности в Германии, странах Балтии и Скандинавии.
  • По информации ведомства, не исключено, что украинцы предпочтут для таких действий Словакию и Венгрию.
  • СВР считает, что это сулит Киеву «дополнительную выгоду», поскольку будут дискредитированы страны ЕС, занимающие особую позицию в отношении конфликта на Украине.

дипломатия