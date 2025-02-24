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В Екатеринбурге из-за плохой погоды отложили вылет самолета в Уфу

Вылет самолета Екатеринбург — Уфа задержали на несколько часов.

Источник: Комсомольская правда

Самолет Екатеринбург — Уфа не смог вылететь вовремя. Рейс был перенесен на несколько часов.

Согласно онлайн-табло, борт должен был покинуть международный аэропорт «Кольцово» еще в 08:10, однако рейс отложили на четыре часа. Предположительно, причиной задержки стали плохие погодные условия, которые обрушились на Урал.

Добавим, что в Башкирии все ограничения, введенные на трассах из-за метели, были отменены утром 24 февраля.

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