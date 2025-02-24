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Иномарка провалилась под лед воронежского озера после дрифта

Дрифт-шоу на озере Круглое едва не закончилось трагедией. Лед не выдержал, иномарка провалилась под воду. Водитель в последний момент успел выбраться.

О случившемся рассказали сами «герои» истории в социальных сетях. Судя по закадровым комментариям, которые мы не может полностью опубликовать из-за содержания ненормативной лексики, двое жителей Воронежской области — предположительно, не совсем трезвых — решили «повеселиться» на замерзшем водоеме в Подклетном (Рамонский район).

Один из мужчин остался на берегу, чтобы снимать происходящее. Второй — сел за руль авто, завел двигатель и начал «выписывать круги» по льду. Ожидаемо, в какой-то момент под тяжестью машины лед проломился, и транспорт пошел ко дну. Водителю, судя по всему, не без помощи приятеля, удалось спастись. Авто до сих пор остается на дне озера. Будут ли ее доставать и когда — пока не ясно.

МЧС