Иномарка провалилась под лед воронежского озера после дрифта

Один из мужчин остался на берегу, чтобы снимать происходящее. Второй — сел за руль авто, завел двигатель и начал «выписывать круги» по льду. Ожидаемо, в какой-то момент под тяжестью машины лед проломился, и транспорт пошел ко дну. Водителю, судя по всему, не без помощи приятеля, удалось спастись. Авто до сих пор остается на дне озера. Будут ли ее доставать и когда — пока не ясно.