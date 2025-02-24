МВД: в Могилеве семейная пара задержана за организацию порностудии в квартире

Говорится, что сотрудниками милиции Ленинского РУВД Могилева была задержана пара жителей Минска — 36-летний мужчина и 45-летняя женщина. Удалось установить, что одну из комнат квартиры супруги переоборудовали в студию по изготовлению порнографии. Говорится, что задержанные снимали интимные фото и видео со своим участием на телефон, а затем продавали контент на различных интернет-площадках.