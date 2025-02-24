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МВД: в Могилеве семейная пара задержана за организацию порностудии в квартире

В Могилеве милиция задержала семейную пару, организовавшую порностудию в комнате квартиры.

Источник: Комсомольская правда

МВД сказало, что в Могилеве семейная пара задержана за организацию порностудии в квартире. Подробности озвучили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

Говорится, что сотрудниками милиции Ленинского РУВД Могилева была задержана пара жителей Минска — 36-летний мужчина и 45-летняя женщина. Удалось установить, что одну из комнат квартиры супруги переоборудовали в студию по изготовлению порнографии. Говорится, что задержанные снимали интимные фото и видео со своим участием на телефон, а затем продавали контент на различных интернет-площадках.

«Стоимость варьировалась от 30 до 100 рублей», — сообщили в МВД.

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