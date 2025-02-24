МВД: в Могилеве семейная пара задержана за организацию порностудии в квартире

МВД сказало, что в Могилеве семейная пара задержана за организацию порностудии в квартире. Подробности озвучили в пресс-службе Министерства внутренних дел.
Говорится, что сотрудниками милиции Ленинского РУВД Могилева была задержана пара жителей Минска — 36-летний мужчина и 45-летняя женщина. Удалось установить, что одну из комнат квартиры супруги переоборудовали в студию по изготовлению порнографии. Говорится, что задержанные снимали интимные фото и видео со своим участием на телефон, а затем продавали контент на различных интернет-площадках.
«Стоимость варьировалась от 30 до 100 рублей», — сообщили в МВД.
Следователи завели уголовное дело.
Тем временем минчанин заработал уголовное дело из-за украденных коллекционных монет.
Ранее минчанка пожаловалась на бывшего соседки, который поет серенады и стучит в дверь.
А еще мы собрали, что можно и нельзя делать на Масленицу, которую называют Сырной седмицей.