Сильный пожар вспыхнул в двухквартирном доме в Воронеже

Возгорание произошло вечером в субботу, 22 февраля, на улице Краснознаменной. Сообщение о пожаре в пятикомнатной квартире поступило на пульт дежурного МЧС в 23:36. Ликвидировали огонь к 00:25. В результате пожара огнем повреждена кровля на площади 30 кв.м. с обрушением на 15 кв.м.