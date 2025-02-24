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Сильный пожар вспыхнул в двухквартирном доме в Воронеже

Пострадавших нет.

В Ленинском районе Воронежа в жилом двухквартирном доме произошел пожар. Пострадавших нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Возгорание произошло вечером в субботу, 22 февраля, на улице Краснознаменной. Сообщение о пожаре в пятикомнатной квартире поступило на пульт дежурного МЧС в 23:36. Ликвидировали огонь к 00:25. В результате пожара огнем повреждена кровля на площади 30 кв.м. с обрушением на 15 кв.м.

С огнем боролись 18 спасателей и 5 единиц техники. Причины возгорания устанавливаются.

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