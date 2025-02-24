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В Волгоградской области в вагоне-цистерне обнаружили утечку газового конденсата

Инцидент произошел 24 февраля на железнодорожной станции Колоцкий в Иловлинском районе.

«Сегодня в 09.50 (мск) на станции Колоцкий Волгоградского региона Приволжской железной дороги при осмотре грузового состава была выявлена течь газового конденсата из цистерны», — прокомментировали в пресс-службе компании-перевозчика.

В результате к ж/д станции был отправлен пожарный поезд со станции имени Максима Горького. К месту происшествия также прибыли специалисты ЭКОСПАС.

Сообщается, что пострадавших и угрозы населению нет. Произошедшее никак не повлияло на график движения пассажирских поездов. В настоящее время причины происшествия выясняются.

экология