В Волгоградской области в вагоне-цистерне обнаружили утечку газового конденсата

«Сегодня в 09.50 (мск) на станции Колоцкий Волгоградского региона Приволжской железной дороги при осмотре грузового состава была выявлена течь газового конденсата из цистерны», — прокомментировали в пресс-службе компании-перевозчика.
В результате к ж/д станции был отправлен пожарный поезд со станции имени Максима Горького. К месту происшествия также прибыли специалисты ЭКОСПАС.
Сообщается, что пострадавших и угрозы населению нет. Произошедшее никак не повлияло на график движения пассажирских поездов. В настоящее время причины происшествия выясняются.