На пяти рынках Красноярска проверили почти 500 мигрантов (видео)

Об этом рассказали в СК края.
По версии следствия, в период с 2024 по 2025 год преступная группа организовала канал незаконной легализации мигрантов на территории Красноярска. Правоохранители провели масштабный рейд на пяти рынках Ленинского района и в 12 кафе, чтобы выявить дополнительные эпизоды деятельности группы, а также круга знакомых им лиц, которые могли быть причастны к нарушению миграционного законодательства.
В отдел полиции доставили 455 иностранцев, в том числе одного человека без гражданства. У 381 мигранта взяли образцы буккального эпителия.
В полиции сообщили, что по итогам проверки выявили 20 административных правонарушений в сфере миграции. Из них:
5 — отсутствие документов, подтверждающих право на проживание в стране либо уклонение от выезда из нее; 5 — предоставление жилья или транспорта иностранному гражданину, находящемуся в РФ с нарушением установленного порядка; 1 — нарушение иммиграционных правил; 2 — несоответствии заявленной цели въезда в Россию фактически осуществляемой; 5 — неисполнение принимающей стороной обязанностей в связи с осуществлением миграционного учета; 2 — незаконное привлечение к трудовой деятельности в РФ иностранного гражданина.
Также в ведомстве зарегистрировали 10 фактов организации незаконной миграции и фиктивной постановки на учет иностранных граждан. Кроме того, 58 мужчинам, получившим гражданство страны, вручили повестки в военкомат.