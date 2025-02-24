На пяти рынках Красноярска проверили почти 500 мигрантов (видео)

По версии следствия, в период с 2024 по 2025 год преступная группа организовала канал незаконной легализации мигрантов на территории Красноярска. Правоохранители провели масштабный рейд на пяти рынках Ленинского района и в 12 кафе, чтобы выявить дополнительные эпизоды деятельности группы, а также круга знакомых им лиц, которые могли быть причастны к нарушению миграционного законодательства.