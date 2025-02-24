Следователи начали проверку из-за наезда автобуса на пешехода в центре Самары

В Самаре следователи организовали проверку по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после ДТП с участием пассажирского автобуса. Он на пешеходном переходе сбил женщину. Об этом сообщили в СУ СК по Самарской области.
«В соцмедиа размещена информация, что 24 февраля в Самаре произошло ДТП с участием маршрутного автобуса. По предварительным данным, в результате аварии пострадала женщина», — говорится в сообщении.
Во время доследственной проверки будут проведены судебные экспертизы, изучена документация, регулирующая пассажирские перевозки, а также проведены другие необходимые мероприятия. По итогам проверки следователи примут процессуальное решение.
Напомним, ДТП произошло утром на улице Галактионовской. 55-летний водитель автобуса МАЗ сбил женщину на пешеходном переходе. Пострадавшая покинула место происшествия, не оставив своих данных. Полиция продолжает ее поиски.