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Поезд насмерть сбил мужчину у станции Головково под Петербургом

Трагедия на железной дороге в Ленобласти стала поводом для уголовного дела.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 24 февраля, у железнодорожной станции Головково под Петербургом произошла трагедия — под колеса поезда попал человек. О последствиях происшествия сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

— В результате инцидента погиб мужчина. Следователи начали доследственную проверку по второй части статьи 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта»), — рассказали в ведомстве.

Правоохранители выехали на место случившегося. Они осмотрели его, назначили необходимые экспертизы, которые позволят установить причины и условия ЧП.

Ранее «Комсомольская правда в Петербурге» рассказывала о подобном эпизоде в середине февраля в Ленинградской области. Происшествие вызвало настоящий переполох на железнодорожной станции Токсово. Оказалось, что под колеса «Ласточки» попала девочка. На адрес срочно вызвали бригаду скорой помощи.