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Суд вынес приговор криминальному «авторитету» из Новосибирска

24 февраля в Новосибирском областном суде вынесли приговор Андрею Гавриленко.

Его обвиняют в занятии высшего положения в преступной иерархии и в организации деятельности экстремистского объединения.

Отмечается, что суд признал мужчину виновным и назначил ему 8 лет и 4 месяца лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Кроме этого, осужденному в течение 3 лет запрещено заниматься деятельностью, которая связана с руководством и участием в общественных организациях.

Судебное разбирательство проходило в закрытом формате. Противоправная деятельность Гавриленко была пресечена сотрудниками УФСБ РФ по региону.