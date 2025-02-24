Суд вынес приговор криминальному «авторитету» из Новосибирска

Отмечается, что суд признал мужчину виновным и назначил ему 8 лет и 4 месяца лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Кроме этого, осужденному в течение 3 лет запрещено заниматься деятельностью, которая связана с руководством и участием в общественных организациях.