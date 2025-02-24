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В ХМАО студента судят за вымогательство денег у подростка

В Ханты-Мансийском автономном округе студента колледжа из Лангепаса судят по обвинению в вымогательстве у несовершеннолетнего.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал судов общей юрисдикции «Суды Югры».

Известно, что 19-летний уроженец Канибадама (Таджикистан) в течение месяца угрожал подростку физической расправой и требовал перечислить ему 15 тыс. рублей. После избиения несовершеннолетний перечислил ему часть денег.

В суде студенту предъявили обвинение по статье о вымогательстве, за которое предусмотрено наказание в виде тюремного заключения сроком на семь лет.

Ранее следователи завершили расследование уголовного дела в Куртамыше Курганской области, где 17-летний подросток был участником мошеннической схемы, жертвами которой стали два пенсионера.