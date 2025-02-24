В ХМАО студента судят за вымогательство денег у подростка

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал судов общей юрисдикции «Суды Югры».
Известно, что 19-летний уроженец Канибадама (Таджикистан) в течение месяца угрожал подростку физической расправой и требовал перечислить ему 15 тыс. рублей. После избиения несовершеннолетний перечислил ему часть денег.
В суде студенту предъявили обвинение по статье о вымогательстве, за которое предусмотрено наказание в виде тюремного заключения сроком на семь лет.
Ранее следователи завершили расследование уголовного дела в Куртамыше Курганской области, где 17-летний подросток был участником мошеннической схемы, жертвами которой стали два пенсионера.